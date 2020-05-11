Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в I квартале вырос на 5%

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в первом квартале 2020 года поставили на внешние рынки продукции на $146,9 млн. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Из общего объема экспорта 50,5% продукции реализовано на рынки дальнего зарубежья, рост в денежном выражении - 104,9%. В страны СНГ отгружено продукции на $72,7 млн (105,1% к уровню первого квартала 2019 года). Среди крупнейших рынков сбыта для предприятий концерна в январе - марте - Россия, куда экспортировано продукции на $44,4 млн, Польша ($23,2 млн), Китай (почти $15,9 млн), Украина (почти $15,6 млн) и Литва ($9,6 млн). Поставки совершались на рынки 56 стран.

Наибольший удельный вес среди экспортируемой продукции пришелся на древесные плиты (23,9%), мебель (20,9%), целлюлозу (16,1%), фанеру (12,7%), бумагу и картон (12,2%). Всего в структуре экспорта предприятий концерна "Беллесбумпром" более 80 товарных позиций.-0-