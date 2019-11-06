Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-сентябре вырос на 4,9%

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре 2019 года экспортировали продукции на сумму $425,3 млн, что больше уровня соответствующего периода прошлого года на 4,9%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

На внешние рынки предприятия поставили около 70% произведенной продукции. "В товарной структуре экспорта основную долю в объеме заняла продукция с наиболее глубокой степенью переработки и высокой добавленной стоимостью. Это мебель ($89 млн), древесноволокнистые плиты ($77,4 млн), бумага и картон ($66 млн), фанера ($47,5 млн), древесно-стружечные плиты ($43,6 млн) и целлюлоза ($32,9 млн). География экспорта предприятий концерна охватила 69 государств. Если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, то она расширилась на 15 стран. Это результат проводимой концерном работы по освоению новых рынков сбыта и диверсификации экспорта в целом", - отметили в пресс-службе.

В этом году продукцию предприятий "Беллесбумпрома" начали активнее экспортировать в Египет, Гану, Камерун, Нигерию и Кению. Развиваются поставки и на рынок Азии. Продукцию экспортируют в Китай, Индию, Индонезию, Вьетнам, Израиль, Ирак, Иран, Бахрейн, Бангладеш, ОАЭ. Приобретают продукцию предприятий концерна и в США, Канаде, Новой Зеландии.

"Осваивая новые рынки сбыта, организации отрасли продолжают активно наращивать поставки и на традиционные для себя рынки. За девять месяцев экспорт в страны ближнего зарубежья (СНГ) вырос на 9,8% и составил $223,3 млн. Экспорт на рынок России вырос на 9,7% до $136,3 млн", - добавили в пресс-службе.-0-