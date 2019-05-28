Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в Казахстан в I квартале вырос на 8,2%

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-марте 2019 года поставили на рынок Казахстана продукции на $5,5 млн, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Основу экспорта составили мебель ($2,6 млн) и древесно-стружечные плиты ($1,5 млн). Также экспортировались древесно-волокнистые плиты, бумага, картон, обои, фанера, пиломатериалы, спички, деревянные окна, двери и другая продукция.

"По объемам поставок для предприятий концерна рынок Казахстана является одним из самых крупных на постсоветском пространстве после России и Украины, - отметила пресс-секретарь. - Особой популярностью в этой стране пользуется белорусская мягкая мебель и корпусная мебель из массива древесины. Растет спрос на белорусские обои - их в первом квартале поставлено на 13,5% больше. Не теряют востребованности и спички. Их предприятия концерна за отчетный период поставили на $376,5 тыс., что на 57,7% больше, чем за январь-март прошлого года".

По данным концерна, в 2018 году экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в Казахстан составил $23,1 млн. "В нынешнем, с учетом углубления торгово-экономического сотрудничества предприятий отрасли с партнерами из Казахстана, ожидается более динамичный прирост экспорта", - подытожила Ружена Новицкая.-0-