Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" за январь-апрель вырос более чем на четверть

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" за январь - апрель вырос к показателю аналогичного периода прошлого года более чем на 25%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Организации "Беллесбумпрома" за четыре месяца текущего года реализовали на внешних рынках продукции на $251,8 млн, что на 25,4% больше, чем за январь - апрель 2020 года. Рост отгрузок отмечен практически по всем видам экспортной продукции. Это мебель, фанера, бумага, картон, обои, целлюлоза, различные виды древесных плит, деревянные конструкции, двери, окна, продукты лесохимии", - рассказали в пресс-службе.

Из общего объема экспорта 54,4% пришлось на страны дальнего зарубежья. Всего география поставок включает 58 стран. Среди наиболее крупных рынков сбыта - Россия, Польша, Китай, Литва и Украина.

Из всей произведенной продукции на внешние рынки предприятия концерна поставили 81,4% товаров, побив установленный в прошлом году исторический рекорд в 76,2%.-0-