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03 октября 2019, 15:43

Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" за январь-август вырос почти на 8%

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь-август 2019 года поставили на внешние рынки продукции на $379,5 млн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Рост экспортных отгрузок отмечается практически по всем видам продукции. Наибольший - по продукции целлюлозно-бумажного производства (на 72,8%), где основной прирост обеспечили поставки целлюлозы. Ее в текущем году поставлено на внешние рынки в 33 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года ($31,2 млн против $0,93 млн). Экспорт бумаги и картона вырос на 15% до $59,2 млн.

Экспорт древесноволокнистых плит увеличился на 5,6% (до $68 млн), пиломатериалов - на 7,9% (до $23,4 млн), деревянных дверей, окон и прочих изделий из дерева - на 7,1% (до $5,1 млн), продуктов лесохимии - на 20,3% (до $6,8 млн), отгрузки древесного топлива выросли на 8,7% (до $10,3 млн), спичек - на 1,4% (до $3,9 млн).

"В связи с существенным падением цен на внешних рынках на такие виды продукции, как фанера и древесно-стружечные плиты, а также мебель, экспорт этих товаров принес меньшую выручку, - отметила Ружена Новицкая. - Так, средняя цена в течение восьми месяцев 2019 года за 1 куб. м древесно-стружечных плит установилась ниже прошлогодней за такой же период на $26,1 ($144,9 против $171). В результате даже рост отгрузок в физических объемах не обеспечил рост в денежном выражении. Древесно-стружечных плит предприятия отгрузили на 13,5 тыс. куб.м больше, а в денежном выражении получилось на $4,6 млн меньше. Аналогичная ситуация складывается по мебели и фанере".

По словам представителя концерна, ситуация на мировом рынке бумажной продукции также претерпевает изменение: цены падают как на целлюлозу, так и на прочую продукцию, в том числе из беленой целлюлозы - падение достигает 30%. "С учетом неблагоприятных внешних факторов предприятия отрасли принимают оперативные меры по поиску новых путей реализации продукции на экспорт", - отметила пресс-секретарь.

Так, ОАО "Ивацевичдрев" начало активно поставлять мебель в адрес крупного польского сетевого ритейлера, что обеспечило предприятию полную загрузку мощностей по производству мебели. ОАО "Гомельдрев" начало поставлять мебель популярной в Европе торговой сети. Под заказ крупной европейской компании изготавливать мебель начало ЗАО "Молодечномебель". ОАО "Лесохимик" приступило к реализации проекта по углубленной переработке сырого талового масла, которое является побочным продуктом производства беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК", что позволило нарастить объем экспорта по предприятию на 20,3%.

Кроме того, предприятия предпринимают меры по выходу на новые ранки сбыта. Например, СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель" начало поставлять мебель в Объединенные Арабские Эмираты. Экспорт по данному предприятию вырос на 10,5%. РУП "Завод газетной бумаги" начало экспортировать продукцию в страны Юго-Восточной Азии и Африки. ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" благодаря новым контрактам на внешних рынках нарастило экспортные поставки на 6,9%.

"Таким образом, планомерная работа предприятий по выходу на более дорогие и развитые рынки стран дальнего зарубежья дает положительные результаты: если в 2016 году доля отгрузок на дальний вектор составляла 42,6%, то за январь-август 2019 года этот показатель вырос до 48,3%", - подытожила Ружена Новицкая.-0-

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деревообработка торговля экспорт
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