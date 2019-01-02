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Экспорт предприятий Госкомвоенпрома превысит $1 млрд по итогам 2018 года

Экономика 02.01.2019 | 14:26

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируется, что объем экспорта товаров и услуг организаций Госкомвоенпрома по итогам 2018 года составит $1 млрд 27 млн. С 2004 по 2017 год этот показатель увеличился почти в 7 раз (с $143,8 млн до более чем $960 млн). Об этом заявил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко на торжественном мероприятии, посвященном 15-летию создания комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГВПК.

Госкомвоенпром активно развивает перспективные научные отрасли - конструкторские школы, ракетостроение, космическое приборостроение, электронику, информационно-коммуникационные технологии, робототехнику. "В непростых условиях нам удалось достичь поступательного движения вперед. Так, с 2004 по 2017 год объем производства промышленной продукции (работ, услуг) организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, увеличился в 5,6 раза", - отметил руководитель Госкомвоенпрома. Он напомнил, что Президент ставит перед белорусской оборонкой задачи оперативно находить и системно развивать новые направления, используя свой потенциал, механизмы военно-технического сотрудничества, создавать современные образцы вооружения, востребованные в армии и на мировом рынке.

Роман Головченко обратил внимание, что выполняя поставленную главой государства задачу, комитет по многим образцам и направлениям вышел на полный замкнутый цикл производства перспективных образцов техники. "Сделано достаточно много, но предстоит гораздо больше - перейти на новый этап развития - от фазы стабилизации, планирования и развития к созданию высокотехнологичных образцов вооружений и военной техники. При этом необходимо будет подтянуть и серьезно усилить экспортный вектор", - подчеркнул председатель Государственного военно-промышленного комитета.-0-

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промышленность, экспорт
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