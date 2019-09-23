Экспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2019 году превысит $1 млрд - Головченко

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2019 году превысит $1 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Госкомвоенпроме рассчитывают, что по итогам года экспорт оборонной продукции немного увеличится в сравнении с предыдущим годом. "Пока прогнозы этой цифре соответствуют. Рассчитываем, что будет около этого, с небольшим ростом, - сказал Роман Головченко. - У нас экспорт не всегда совпадает с поступлением валютной выручки из-за длительных сроков расчетов. За полугодие мы на 60% превысили объем валютной выручки в соответствующем периоде 2018 года".

Объем экспорта товаров и услуг организаций Госкомвоенпрома по итогам 2018 года составил более $1 млрд. С 2004 по 2017 год этот показатель увеличился почти в 7 раз (с $143,8 млн до более чем $960 млн).-0-