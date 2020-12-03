Экспорт продукции БМЗ в январе-октябре в Румынию возрос почти на 90%

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" по итогам работы за январь - октябрь экспортировало в Румынию более 33 тыс. т продукции, что составляет 189% к аналогичному периоду предыдущего года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

БМЗ отгружал в Румынию 8 видов выпускаемой металлопродукции. Рост по четырем из них - конструкционному прокату, катанке, бесшовным трубам и бортовой бронзированной проволоке - варьируется от 19% до 190%. "Увеличение продаж стало возможным благодаря произошедшим на внутреннем рынке Румынии изменениям. В частности, из-за снижения производства стали в странах ЕС, вызванного эпидемиологическими мероприятиями, в Румынии возрос спрос на импортную металлопродукцию. На него при поддержке субъектов собственной товаропроводящей сети оперативно и отреагировал БМЗ", - уточнил Александр Олесик.

В денежном выражении объем отгрузок завода в Румынию за 10 месяцев 2020 года составил почти $21 млн, что позволило этой стране вплотную приблизиться к топ-10 ключевых импортеров продукции БМЗ. "Лидируют в данном рейтинге в текущем году Россия, Германия и Израиль", - отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что по итогам января - октября БМЗ экспортировал в 23 страны ЕС более 800 тыс. т металлопродукции, что соответствует уровню 2019 года. При этом завод смог значительно улучшить свои позиции на рынках Финляндии, Франции, Румынии и Австрии.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-