Экспорт продукции "Лесохимика" в январе-июле вырос в 2,3 раза

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт продукции ОАО "Лесохимик" в январе - июле вырос в 2,3 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллесбумпрома" по итогам визита на предприятие председателя концерна Михаила Касько.

"Лесохимик" уверенно наращивает объемы производства и реализации продукции. Так, в январе - июле 2020 года объем производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 35%, экспорт - в 2,3 раза, до $9,1 млн. Среднемесячная заработная плата по предприятию увеличилась более чем на 20% и превысила в июне Br1,5 тыс.", - отметили в пресс-службе.

На встрече Михаила Касько с представителями трудового коллектива были затронуты вопросы обеспечения сырьем для переработки, а также использования недвижимого имущества на балансе предприятия. Председатель концерна подчеркнул: каждый человек на своем рабочем месте важен для отрасли. По его словам, именно благодаря ответственному отношению работников к труду "Беллесбумпром" сегодня уверенно наращивает объемы производства и реализации продукции.

ОАО "Лесохимик" - единственное предприятие в стране, которое перерабатывает сосновую живицу, получая из нее живичный скипидар, канифоль, эфиры канифоли и другие виды продукции. Среди стратегических партнеров - "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшина", а также предприятия России и других государств. На экспорт поставляется более 80% продукции в более чем 10 стран.-0-