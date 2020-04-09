Экспорт продукции МТЗ в страны Африки вырос на 70%

9 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Экспорт продукции ОАО "МТЗ" в страны Африки за I квартал 2020 года вырос на 70%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

"По отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель экспорта в страны дальнего зарубежья составил 101,3%. Выросли поставки на африканский континент. В этом направлении прирост - 70%", - отметили в пресс-службе.

В 1,2 раза увеличился экспорт продукции МТЗ в российские регионы. В числе стран СНГ, в которые также выросли поставки, Узбекистан, Молдова, Таджикистан, Кыргызстан, Армения.

На рынки европейских стран в январе-марте отправлено около 500 тракторов и тракторокомплектов, в государства Азии и Ближнего Востока (Пакистан, Афганистан, Сирия) - свыше 300 единиц техники.

"Удельный вес экспорта в общей отгрузке с учетом поставок через ОАО "Промагролизинг" достиг 93%. Продукция завода поставлена на рынки более 30 государств, в том числе в 22 страны дальнего зарубежья", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, по итогам I квартала текущего года объем экспорта продукции сохранился на уровне аналогичного показателя за 2019 год.

По данным ООН, Минский тракторный завод входит в ТОП-12 экспортеров тракторной техники по всему миру. Сегодня "МТЗ-Холдинг" выпускает более 160 моделей и модификаций тракторов и машин в диапазоне мощностей от 9 до 365 л.с. Продукция завода представлена на рынках более 80 государств.-0-