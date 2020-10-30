Экспорт промышленных и потребительских товаров через БУТБ в январе-сентябре вырос на 4%

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт промышленных и потребительских товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе-сентябре вырос на 4% до $14 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Основной объем сделок (порядка 76%) пришелся на строительные материалы. Преимущественно это были бетонные блоки и силикатный кирпич, поставляемые в страны Европейского союза, Украину и Россию. В то же время существенно увеличилась доля сахара в общем объеме экспортных продаж. За 9 месяцев текущего года экспорт данной продукции составил $2,1 млн", - рассказал Роман Янив.

Расширилась и география экспорта промышленных и потребительских товаров через БУТБ. "Важнейшим рынком сбыта по-прежнему остается Польша, куда с начала года была реализована белорусская продукция на $5,2 млн. Второе место по закупкам промышленных и потребительских товаров занимает Россия с суммой сделок $3,6 млн, а замыкает тройку крупнейших покупателей Украина ($2,5 млн). Общее же количество стран, в которые поставлялась продукция промышленного и потребительского назначения, достигло семи. В этом году список пополнили Казахстан и Эстония", - отметил пресс-секретарь БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-