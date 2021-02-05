Экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,5 млрд - Головченко

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт Парка высоких технологий в 2020 году превысил $2,5 млрд и обеспечил более 20% всего экспорта услуг Беларуси, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на международном форуме Digital Almaty Forum 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси достаточно давно функционирует крупнейший IT-кластер в Восточной Европе - Парк высоких технологий. В 2020 году его экспорт превысил $2,5 млрд - это более 20% всего экспорта услуг Беларуси", - сказал Роман Головченко.

По мнению премьер-министра, в Беларуси создан достаточный инфраструктурный задел для цифровой трансформации. Число пользователей беспроводного широкополосного доступа в интернет превысило 95 единиц на 100 жителей страны. Волоконно-оптические линии связи проведены ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств от 100 и более. "По оснащенности оптоволокном зданий мы занимаем лидирующую позицию в Европе", - заявил он.

Услугами сотовой связи четвертого поколения (4G) в Беларуси охвачена территория, на которой проживает почти 90% населения страны.

"Итог этой работы - 32-е место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий. И это лучший показатель среди стран СНГ", - резюмировал Роман Головченко.

Глава белорусского правительства считает, что процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты деятельности сегодня выступает ключевым условием прогресса. "Новые технологии меняют структуру мировой экономики. Это, с одной стороны, требует внесения коренных изменений в технологии, культуру и принципы создания новых услуг. С другой стороны, расширяет окно возможностей по выходу на новые рубежи. Для Беларуси приоритетность цифровой трансформации определена и на внутреннем, и на внешнем контурах государственной политики", - отметил он.-0-

Фото Оксаны Манчук