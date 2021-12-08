Экспорт ПВТ за январь-сентябрь увеличился на 25% и превысил $2,3 млрд

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт услуг компаний Парка высоких технологий за январь - сентябрь увеличился на 25% и превысил $2,3 млрд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ПВТ. "По итогам третьего квартала 2021 года экспорт услуг компаний парка составил порядка $764 млн. Это на $160 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, экспорт ПВТ за девять месяцев 2021 года уже превысил $2,3 млрд при темпе роста 125%. Сегодня этот показатель составляет треть всего экспорта услуг Беларуси. В 2020 году экспорт парка составил $2,7 млрд", - говорится в сообщении. Как отметили в ПВТ, основными потребителями продуктов компаний-резидентов являются США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия. "По объему налоговых отчислений в республиканский бюджет Парк высоких технологий остается в числе лидеров: за 9 месяцев 2021 года резиденты заплатили Br539,8 млн налогов при темпе роста 183,5%. Кроме того, в 2021 году в ПВТ создано 8960 рабочих мест. Сегодня в компаниях парка работают более 76 тыс. человек", - отметили в парке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!