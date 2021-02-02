Экспорт рапсового масла через БУТБ в январе вырос почти в 10 раз

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе вырос почти в 10 раз по отношению к аналогичному периоду 2020 года, достигнув $8,4 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Белорусское рапсовое масло на биржевых торгах покупали компании из семи стран. Китай занял второе место по сумме сделок с этой продукцией, сместив лидеров прошлого года - Латвию, Эстонию и Швейцарию. Кстати, поставки отечественного рапсового масла в КНР через биржевую площадку начались лишь в этом году. Объемы закупок пока небольшие, поскольку китайские компании все еще изучают белорусский рынок. По итогам двух торговых сессий совершены сделки на общую сумму $1,3 млн. При этом есть предпосылки для существенного увеличения экспортных показателей. В первую очередь это рост количества аккредитованных на бирже компаний из Китая. Только за прошлую неделю к нам пришли два новых участника", - рассказал Роман Янив.

Ожидается, что приход китайских компаний на биржевую площадку будет способствовать повышению уровня конкуренции в ходе торгов, что позволит белорусским экспортерам получать дополнительную выручку.

Наглядным примером стали недавние экспортные торги лесопродукцией, когда стоимость пиломатериалов хвойных пород превысила 200 евро за куб.м.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-