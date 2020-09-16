Экспорт рапсового масла через БУТБ вырос в 3 раза, крупнейший покупатель - Швейцария

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего вырос в 3 раза в стоимостном выражении, крупнейшим покупателем стала Швейцария, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Объем сделок по импорту рапсового масла, совершенных швейцарскими компаниями на БУТБ, вырос на 83% до $5,7 млн. Швейцария стала крупнейшим покупателем данной продукции на биржевых торгах. В тройку ключевых рынков сбыта белорусского рапсового масла также вошли Литва с суммой сделок $3,5 млн и Эстония - $3,3 млн. В первом случае темп роста к январю-августу прошлого года составил 189%, а во втором - 228%.

Всего по итогам 8 месяцев текущего года на экспорт реализовано 22 тыс. т рапсового масла на общую сумму $16,5 млн. Это в 2 раза больше прошлогоднего показателя в натуральном выражении и почти в 3 раза больше в стоимостном. На БУТБ отмечают, что интерес иностранных компаний к белорусской продукции обусловлен, с одной стороны, грамотной ценовой политикой отечественных экспортеров, а с другой - активной работой биржевых брокеров-нерезидентов.

"Продукция переработки рапса пользуется значительным спросом в странах Европы. В частности, рапсовое масло широко применяется как в пищевой промышленности, так и для производства биодизельного топлива. Однако из-за жестких карантинных мер и закрытия границ белорусские производители столкнулись со сложностями при реализации своей продукции. В данной ситуации для некоторых экспортеров биржа стала, по сути, единственным доступным каналом сбыта. Причем важную роль в этом сыграли биржевые брокеры-нерезиденты, которые даже в условиях пандемии коронавируса смогли привлечь на биржевую площадку иностранных покупателей. На сегодня у нас аккредитованы 9 таких организаций из 8 стран", - сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

На БУТБ аккредитованы 4,8 тыс. иностранных компаний, в том числе 450 из Литвы, 158 из Эстонии и 7 из Швейцарии.-0-