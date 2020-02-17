Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году приблизился к $1 млрд

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий - резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году возрос на 8% и превысил $940 млн, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.
Доля СЭЗ "Гродноинвест" в общем объеме экспорта промышленных товаров Гродненской области выросла до 42%. Товарооборот резидентов свободной экономической зоны превысил $1,5 млрд, положительное сальдо сформировано в размере свыше $380 млн.
Традиционно ключевые рынки сбыта продукции - Россия, Украина и Польша. На долю этих стран пришлось 88% общего объема экспорта предприятий свободной экономической зоны. В страны Европейского союза резиденты СЭЗ "Гродноинвест" экспортировали продукции на $177 млн (19% от общего объема). Большая часть поставок пришлась на Польшу, Литву, Румынию и Латвию.
Основу экспорта резидентов СЭЗ "Гродноинвест" сформировали компании из секторов деревообработки и мебельного производства (30% общего объема экспорта), изготовления продуктов питания (27%), машиностроения и металлообработки. Весомый вклад в экспорт внесли также предприятия химической и текстильной отраслей.
Существенно увеличили экспорт производители транспортных средств и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, продуктов питания и мебели.-0-