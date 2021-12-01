1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в январе-сентябре превысил $1 млрд. Многократно увеличены поставки в Казахстан, Азербайджан, Германию, Данию и другие страны, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

В январе-сентябре 2021 года экспорт товаров резидентов СЭЗ увеличился в 1,5 раза и превысил отметку в $1 млрд. Для сравнения, за весь 2020 год объем экспорта составил $964 млн.

"Ключевыми рынками сбыта продукции традиционно стали Российская Федерация, Европейский союз и Украина. Многократно увеличены поставки в Казахстан, Азербайджан, Германию, Данию, Египет, Италию, Литву, Великобританию, Турцию и другие страны", - рассказали в администрации свободной экономической зоны.

За 9 месяцев получено положительное сальдо внешней торговли в размере $540 млн. Это лучший показатель среди СЭЗ Беларуси. В лидерах "Гродноинвест" также по экспорту товаров на одного работающего, темпу роста выручки от реализации продукции на экспорт, рентабельности продукции.

По итогам 9 месяцев резиденты СЭЗ сформировали свыше 43% экспорта товаров и более 30% промышленного производства Гродненской области. В бюджет и внебюджетные фонды перечислено Br195 млн налогов, сборов и платежей.-0-