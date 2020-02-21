Экспорт резидентов СЭЗ "Минск" в 2019 году составил $1 млрд 315 млн

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году объем экспорта резидентов СЭЗ "Минск" составил $1 млрд 315 млн с темпом роста 118% к уровню 2018 года, сообщили БЕЛТА в администрации СЭЗ.

"Уже третий год экспорт резидентов превышает $1 млрд, что говорит о положительной динамике в темпах роста экспорта наших предприятий. Продукция поставляется в 80 стран мира", - рассказали в СЭЗ "Минск".

На новых производствах создано более 1,5 тыс. рабочих мест (132% к уровню 2018 года), привлечено $92 млн инвестиций, уплачено налогов, сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды на сумму Br342 млн (121% к 2018 году).

В 2019 году администрация СЭЗ "Минск" зарегистрировала 17 новых компаний-резидентов. Среди них, например, предприятия, которые специализируются на производстве стальных контейнеров для транспортировки грузов различными видами транспорта в Молодечно, создании антивандальных приборов учета расхода воды в Жодино, изготовлении деревянных дверей и окон по скандинавской технологии в Борисове.

На 2020 год руководство СЭЗ "Минск" в приоритет поставило задачу по освоению территории СЭЗ "Минск" в районе Фаниполя. Здесь в соответствии с разработанным детальным планом определены более 50 инвестиционных участков (размером от 1,2 до 11,2 га) общей площадью порядка 190 га, которые предназначены для реализации новых инвестиционных проектов.

"Точкой роста для развития данной территории станет строительство электрической подстанции "Черкассы" и газопровода высокого давления, а также необходимых для их функционирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры", - отметили в администрации. Уже сейчас идет поэтапное освоение перспективной территории. 12 резидентов СЭЗ ведут здесь производственную деятельность, еще 4 компании находятся на стадии согласования и получения земельных участков.-0-