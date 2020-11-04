Экспорт щепы через БУТБ в октябре увеличился вдвое

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В октябре экспорт щепы и древесных отходов через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) достиг $8,8 млн. Это в два раза больше, чем в октябре 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Основным драйвером роста стали увеличившиеся на 74% поставки в Польшу, которая традиционно является крупнейшим импортером белорусской щепы. В октябре на этот рынок пришлось более половины всех экспортных сделок со щепой. В тройку ведущих покупателей также вошли Литва и Эстония с суммами сделок $3,5 млн и $0,5 млн соответственно. Всего за 10 месяцев 2020 года экспорт щепы через БУТБ составил $55,2 млн", - отметили в пресс-службе.

Зафиксированная в октябре положительная динамика обусловлена постепенным восстановлением спроса на щепу в странах Европейского союза. Как пояснили в пресс-службе БУТБ, из-за аномально теплой прошлой зимы значительные объемы щепы, приобретенные иностранными компаниями в 2019 году, оказались невостребованными. Поэтому лишь в сентябре этого года, когда была израсходована большая часть складских запасов, покупатели снова стали проявлять активность на биржевых торгах.

По мнению биржевых аналитиков, при сохранении текущего уровня спроса можно ожидать дальнейшего увеличения объемов закупок щепы, что на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры позволит выйти на показатель экспорта прошлого года. "При этом некоторые страны-покупатели уже превысили прошлогодний результат. В частности, по итогам января-октября текущего года сумма сделок по закупке щепы, совершенных эстонскими компаниями, составила $5,5 млн, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - добавили в БУТБ.-0-