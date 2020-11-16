Экспорт товаров через БУТБ в октябре вырос на 22%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже в октябре зафиксирована рекордная для этого года сумма экспортных сделок - $46,5 млн. По сравнению с октябрем прошлого года экспорт товаров через БУТБ увеличился на 22%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Более половины экспортных продаж пришлось на продукцию деревообработки, преимущественно пиломатериалы и щепу. В частности, пилопродукции реализовано на $19,8 млн, а щепы - на $8,8 млн. В тройку крупнейших покупателей пиломатериалов вошли Германия, Латвия и Литва с суммами сделок $3,7 млн, $4,5 млн и $8,6 млн соответственно. Щепу же в основном покупали компании из Литвы, Польши и Эстонии", - рассказал Роман Янив.

Помимо лесопродукции, значительным спросом на экспортных биржевых торгах пользовалась продукция переработки сельскохозяйственных культур (рапсовые масло и жмых, свекловичный жом, меласса) и сухое молоко. В первом случае сумма сделок составила $6 млн, увеличившись в три раза по сравнению с октябрем 2019 года, а во втором - $1,3 млн, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В октябре также заметно активизировались иностранные покупатели цемента. Сумма сделок с этим товаром выросла в 4,3 раза, до $2,6 млн. Основным рынком сбыта была Россия", - добавил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-