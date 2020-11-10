Экспорт товаров и услуг в январе-сентябре снизился на 15,5% до $26,3 млрд

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - сентябре 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 15,5% до $26,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за девять месяцев составил $51,1 млрд, что на 17,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил $24,8 млрд (снижение на 18,8%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $1,5 млрд (в январе - сентябре 2019-го положительное сальдо было $599,1 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 18% до $41,5 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 17,2% до $20,1 млрд, импорт - на 18,8% до $21,4 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,3 млрд (в январе - сентябре 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $2,1 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 13% до $9,7 млрд. Экспорт услуг сократился на 9,6% до $6,3 млрд, импорт услуг снизился на 18,8% до $3,4 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $2,8 млрд (в аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо составляло $2,7 млрд).-0-