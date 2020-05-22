Экспорт трикотажных предприятий "Беллегпрома" в I квартале вырос на 8,4%

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий трикотажной отрасли, входящих в структуру "Беллегпрома", в I квартале 2020 года составил $36,5 млн (108,4% к аналогичному периоду прошлого года), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Объем экспорта на уровне аналогичного периода 2019 года и выше показали СООО "Конте Спа" (111%), ОАО "Брестский чулочный комбинат", ЗАО "Вяснянка", ОАО "БШФ", ОАО "Купалинка" (125%), ОАО "8 Марта" (149%), ОАО "Бобруйсктрикотаж" (225%), ОАО "Швейная фирма "Юнона" (107%), ОАО "Мотекс" (645%), ОАО "Центр моды" (132%) и ЧП "Ромгиль-Текс" (150%).

"Расширяется география поставок: продукция предприятий трикотажной отрасли в I квартале 2020 года экспортировалась в 20 стран (в 2019-м - в 18). Выросли поставки в Россию, Германию, Молдову, Польшу, Азербайджан, Литву и Латвию. По ряду стран экспорт возрос в разы. Отгрузки трикотажной продукции в Казахстан увеличились в 2,6 раза, в Узбекистан - в 3,2", - отметили в пресс-службе.

Поставки швейных изделий в Узбекистан выросли более чем в 9 раз, Кыргызстан - более чем в 3 раза, Великобританию - в 2,4 раза.-0-