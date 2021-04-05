Экспорт цемента через БУТБ в I квартале вырос в 5 раз

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт цемента через Белорусскую универсальную товарную биржу по итогам первого квартала 2021 года вырос в пять раз, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В I квартале 2021 года сумма сделок по реализации цемента на экспорт через Белорусскую универсальную товарную биржу составила $10,2 млн. Это в пять раз больше, чем в январе - марте прошлого года. Ключевым рынком сбыта по-прежнему остается Россия, на которую пришлось свыше 90% от общего объема экспорта. Кроме того, активно развивается польское направление, в результате чего на белорусскую биржевую площадку уже пришли ряд крупных покупателей.

"Сейчас практически весь объем цемента, выставляемый на экспортные биржевые торги, приобретают российские компании. Причем в последнее время это не разовые сделки, а долгосрочные контракты на поставку крупных партий продукции, исчисляющихся десятками тысяч тонн. Положительная динамика наблюдается и на польском рынке. Заметно увеличить поставки белорусского цемента в эту страну удалось путем обеспечения более гибкой логистики. В частности, наряду с железнодорожными перевозками была предоставлена возможность доставки закупаемого на бирже цемента автомобильным транспортом. Данная опция оказалась весьма востребованной у польских покупателей, поэтому в перспективе ожидается дальнейший рост интереса к белорусской продукции со стороны резидентов Польши", - рассказали в пресс-службе БУТБ.

В 2020 году на экспортных торгах БУТБ реализована 191 тыс. т цемента на общую сумму $9,2 млн. Поставки осуществлялись в Польшу, страны Балтии, Россию и Украину.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-