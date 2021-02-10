Экспорт цемента через БУТБ в январе вырос в 10 раз

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордный месячный объем экспорта цемента зафиксировали на Белорусской универсальной товарной бирже. По итогам января сумма сделок с этой продукцией увеличилась в 10 раз до $5,3 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Рост экспортных продаж обусловлен повышенным интересом к биржевой площадке со стороны российских торговых и строительных компаний, а также готовностью белорусских продавцов заключать долгосрочные контракты на большие объемы. "После того как Украина ввела антидемпинговую пошлину и фактически закрыла свой рынок для белорусского цемента, приоритетным направлением экспорта стала Россия. По итогам прошлого года на РФ пришлось 76% от всего цемента, реализованного через биржевую площадку, а в экспортных торгах сейчас регулярно участвуют не менее 8 российских компаний. Одновременно изменилась и сбытовая политика отечественных экспортеров. Если раньше на торгах закупались относительно небольшие объемы цемента, то сегодня есть заинтересованность в крупных поставках по годовым контрактам", - отметили в пресс-службе.

Помимо России, белорусский цемент поставляется и в Европейский союз, пока преимущественно в Польшу и страны Балтии. Причем в ближайшее время на этих рынках также ожидается рост спроса на продукцию отечественной цементной отрасли. "Цемент - сезонный товар, и в зимний период объемы продаж заметно сокращаются. В преддверии начала очередного строительного сезона европейские покупатели уже проявляют активный интерес к выставляемым на продажу лотам. Если эта тенденция сохранится, у белорусских экспортеров, использующих биржевую площадку, появится хорошая возможность превзойти показатели прошлого года", - пояснили в БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-