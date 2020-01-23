Экспорт услуг Института экономики НАН Беларуси в 2019 году превысил $120 тыс.

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря реализации прикладных научных исследований для зарубежных заказчиков экспорт услуг Института экономики НАН в 2019 году превысил $120 тыс. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор института Валерий Бельский, которому Президент Беларуси вручил сегодня диплом доктора экономических наук.

"В 2019 году институтом реализовано порядка 30 крупных научных проектов фундаментального и прикладного характера. Три из них по заказам нерезидентов Беларуси, что позволило обеспечить экспорт услуг в размере $122,5 тыс., - сказал Валерий Бельский. - В частности, был разработан проект модельного закона СНГ "О контрактной системе в сфере исследований и разработок". Также сотрудники института готовили предложения к концептуальному проекту основных направлений промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе на период средней и долгосрочной перспективы с учетом приоритетов и перспектив развития промышленности Беларуси. Третий проект предполагал разработку методологий формирования прогнозирования развития агропромышленных комплексов (на 5 и 10 лет) государств ЕАЭС".

В этом году также планируется проведение ряда научных исследований, нацеленных на обоснование перспективных направлений социально-экономического развития Беларуси. Особое внимание будет уделено разработке институциональных механизмов экономического роста, концепции эффективной финансовой политики, стратегии экономического суверенитета и эффективной внешнеторговой политики, механизмов обеспечения инновационной восприимчивости национальной экономики, перспективных направлений трансформации сферы услуг Беларуси с учетом мировых трендов, оценке регулирующего воздействия законодательства в сфере экономической деятельности.

Другим важным направлением деятельности Института экономики НАН является взаимодействие с органами госуправления. Эта работа ведется довольно активно, что содействует решению важных макроэкономических задач. "Мы гордимся тем, что наши оценки внутренних и внешних экономических процессов учитываются на самом высоком уровне, а многие рекомендации по широкому спектру вопросов социально-экономического развития страны реализуются на практике. Это вдохновляет нас работать еще более напряженно, консолидирует коллектив для плодотворной выработки новых практико-ориентированных рекомендаций по преодолению актуальных вызовов", - отметил руководитель учреждения.

Конструктивное взаимодействие с госорганами позволяет более полно использовать интеллектуальный потенциал академического сообщества для решения приоритетных государственных задач и вносит значительный вклад в научно-аналитическое сопровождение деятельности органов государственного управления.

В числе приоритетов на текущий год Валерий Бельский также обозначил подготовку научных кадров и работу с молодежью. "Планируем увеличить количество защит кандидатских и докторских диссертаций, стажировок и повышений квалификации, в том числе в зарубежных организациях", - добавил он. По итогам прошлого года кандидатские и докторские диссертации защитили четыре сотрудника и докторанта, девяти работникам присвоено ученое звание "доцент", более двадцати молодых ученых института прошли стажировки в ведущих зарубежных научных центрах. Роль молодежи в экономической науке заметно возрастает, что позволяет быстрее осваивать новые направления исследований в эпоху сквозной цифровизации экономических процессов и обеспечивать преемственность поколений.-0-