Экспорт услуг "Минскэнерго" в 2020 году превысил $1,5 млн

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам десяти месяцев этого года экспорт услуг РУП "Минскэнерго" по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов составил $1633,9 тыс. в общем объеме экспорта услуг, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.

Основная статья экспорта предприятия - услуги по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов, находящихся на территории Беларуси. Это консульские учреждения, представительства иностранных организаций и т.д. Кстати, в 2019 году этот показатель экспорта достигал $1780,6 тыс.

Количество потребляемой энергии заказчиками-нерезидентами определяется самостоятельно. Потребности заказчиков диктуются оборудованием, политикой энергопотребления государства, резидентом которого выступает заказчик, а также мировыми социальными тенденциями и трендами.

"В текущем году существенное влияние на выполнение показателя экспорта услуг, в том числе и РУП "Минскэнерго", оказывает сложная эпидемиологическая обстановка. Однако по итогам года предприятие планирует выйти на показатели не ниже уровня минувшего года", - отметили в секторе общественных связей.

РУП "Минскэнерго" - крупнейшее предприятие среди областных энергосистем Беларуси, которое вырабатывает четверть производимой в стране электроэнергии и отпускаемой в системе ГПО "Белэнерго" тепловой энергии. Осуществляет комплексную деятельность, направленную на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Минска и Минской области.-0-