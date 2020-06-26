Экспорт в Норвегию и Швейцарию станет менее затратным и более быстрым благодаря системе REX

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внедрена система зарегистрированных экспортеров REX, применяемая Норвегией и Швейцарией в рамках национальных преференциальных схем. Это определено указом от 23 июня 2020 года №236, который сегодня вступил в силу, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. "Благодаря использованию системы REX экспорт белорусской продукции в Норвегию и Швейцарию станет менее затратным и более быстрым. Ее внедрение обеспечит благоприятные условия для поставок", - отметили в ГТК. Участник внешнеэкономической деятельности должен получить статус зарегистрированного экспортера в системе REX, обратившись в Белорусскую торгово-промышленную палату. После этого экспортер сможет самостоятельно заявлять сведения о белорусском происхождении товаров в коммерческих документах, которые будут использоваться в Норвегии и Швейцарии для предоставления тарифных преференций в отношении белорусской продукции. Ранее белорусским экспортерам необходимо было в отношении каждой товарной партии оформлять сертификат о происхождении товара формы "А", который и являлся основанием для применения тарифных преференций при ввозе белорусских товаров на территорию указанных стран.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!