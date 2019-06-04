Экспортерам необходимо использовать все доступные механизмы для продвижения своих товаров - Садохо

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспортерам необходимо активней использовать все доступные механизмы для продвижения своих товаров на внешних рынках. Такое мнение высказал сегодня журналистам директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Валерий Садохо, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно прошел тематический обучающий семинар. Эксперты Национального центра маркетинга организовали для представителей предприятий региона образовательный курс по комплексному продвижению отечественных товаров и услуг на зарубежные рынки.

"Не всегда экспортеры полностью используют доступные для этого ресурсы. Речь прежде всего идет об информационном сопровождении экспорта, использовании потенциала выставок как одного из эффективных инструментов для продвижения товара на зарубежных рынках", - отметил Валерий Садохо. Он подчеркнул, что одна из тем семинара - рассказать, где и когда пройдут зарубежные выставки, на которых можно было бы выгодно представить белорусские товары.

"Немаловажный фактор для продвижения товаров - маркетинговые исследования. Для того, чтобы выйти на определенный рынок, необходимо знать, какая там конкурентная среда, какие товары востребованы. Этот инструмент также необходимо использовать активней", - рассказал Валерий Садохо. Не все экспортеры знают и об уникальных возможностях по продвижению и позиционированию товаров для возможных покупателей на тематических белорусских интернет-платформах. Количество посещений таких порталов уникальными пользователями из различных стран мира увеличивается.

Отдельное внимание было уделено вопросам изменения законодательства в области госзакупок. Валерий Садохо обратил внимание, что предприятиям стоит заблаговременно подготовиться к работе в новых условиях, чтобы не отстать и не упустить выгодные возможности.

Национальный центр маркетинга МИД организует во всех областных центрах страны серию обучающих мастер-классов. Мероприятия проводятся с целью комплексной информационной поддержки экспортной деятельности региональных белорусских производителей. Семинары такого формата ранее прошли в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях.-0-