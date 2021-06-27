Экспортная карта белорусского АПК из-за санкций подкорректируется некритично - Субботин

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические санкции Европейского союза затронут сферу АПК в меньшей степени, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Что касается АПК, это затронет, в меньшей степени. Земля наша, мы на ней научились работать. Придется работать чуть более напряженно, чуть более интенсивно. - сказал Александр Субботин. - Может, что-то подкорректируется в нашей экспортной карте, но я думаю, это будет некритично для аграрного сектора, хотя не хотелось бы".

Говоря об основном партнере - Российской Федерации, заместитель премьер-министра отметил, что белорусско-российский товарооборот - почти $6 млрд. Беларусь поставляет в Россию почти $4,5 млрд продукции АПК. "Нас там знают, любят, уважают из-за качества, экологичности, вкусовых качеств, из-за единых подходов к произодству и приготовлению пищи", - добавил Александр Субботин.

Что касается ограничений, РФ предъявляет не жестокие, но жесткие требования к качеству продукции, ее технологическим характеристикам, отметил заместитель премьер-министра. "Это нас не обижает, а наоборот закаляет и позволяет занимать тот уровень по качеству производства продукции, который и позволил нам захватить рынки 116 стран и торговать продовольствием почти на $6 млрд по всему миру, в том числе в Китай, где требования еще жестче. - сказал он. - Ограничения постоянно появляются, но это процесс рабочий. Претензии разрешаем и ограничения пытаемся снять".

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