Экспортное агентство появится в Беларуси в этом году

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году появится экспортное агентство. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время заседания коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"На основе предложений Минэкономики развернута работа по созданию экспортного агентства. Это полноценное "одно окно" по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров. В этом году агентство обязательно должно заработать в полную силу. Мы окажем всю необходимую методологическую помощь", - сказал Юрий Чеботарь.

Недавно был принят указ №39, который предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции. В частности, отменена минимальная сумма предоставления экспортных кредитов, расширен список банков и страховых организаций, работающих с экспортерами. "Главное, чтобы эти инструменты заработали без сбоев и проволочек. В ближайшие несколько месяцев мы промониторим ситуацию, посмотрим, действительно ли новые банки включились в работу", - отметил первый замминистра.-0-