Экспортные перевозки грузов по БЖД в январе - феврале выросли почти на 29%

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, экспортные перевозки грузов по Белорусской железной дороге за январь - февраль 2021 года увеличились на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,9 млн т. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Белорусской железной дорогой за два месяца нынешнего года перевезено 18,2 млн т грузов или 100,5% к аналогичному периоду 2020 года.

При этом, по предварительным данным, в январе - феврале на 10,2% увеличился объем погрузки грузов до 12,6 млн т. "Вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, промсырья, зерна, строительных и лесных грузов, каменного угля и др.", - отметили в пресс-центре.

Тарифный грузооборот возрос на 1,6% и составил 6,35 млрд тарифных тонно-километров.

Белорусская железная дорога является надежным бизнес-партнером на рынке транспортных услуг и готова выполнить все заявки предприятий на перевозку грузов как внутри страны, так и за ее пределы. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте БЖД www.rw.by в разделе "Грузовые перевозки".-0-