Экспортные перевозки грузов по БЖД в январе возросли на 40%

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь 2021 года БЖД перевезла 8,8 млн т грузов, или 101,9% к уровню января 2020-го. При этом, по оперативным данным, экспортные перевозки грузов по Белорусской железной дороге увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 3,9 млн т, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

По сравнению с январем 2020 года в 1,5 раза увеличилась перевозка удобрений на экспорт, более чем в два раза - нефтепродуктов.

Также, по предварительным данным, в январе этого года на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличилась погрузка грузов и составила порядка 6,3 млн т. По итогам первого месяца нынешнего года вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, лесных грузов, зерна и др.

Тарифный грузооборот возрос на 3,9% и составил 3,09 млрд тарифных тонно-километров.

Белорусская железная дорога готова выполнить все заявки предприятий на перевозку грузов как внутри страны, так и за ее пределы. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте БЖД www.rw.by в разделе "Грузовые перевозки".-0-