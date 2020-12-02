Экспортные перевозки грузов по БЖД в ноябре возросли на 6,1%

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортные перевозки грузов по Белорусской железной дороге в ноябре, по оперативным данным, увеличились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,3 млн т, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"По сравнению с ноябрем 2019 года в 1,5 раза увеличилась перевозка удобрений и цемента, на 11% - нефтепродуктов. При этом основные направления экспорта - это порты Литвы и Латвии (с последующей морской перевозкой в страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, а также Южной Америки), России, Украины и Польши", - рассказали в пресс-центре.

Также в ноябре текущего года на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась погрузка грузов и составила около 7,5 млн т.

Белорусская железная дорога готова выполнить все заявки предприятий на перевозку грузов, как внутри страны, так и за ее пределы. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте БЖД www.rw.by в разделе "Грузовые перевозки".-0-