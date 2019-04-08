Экспортные стратегии белорусских предприятий на украинском направлении требуют корректировки - Сокол

8 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Экспортные стратегии белорусских предприятий на украинском направлении нужно корректировать, чтобы добиться существенного роста взаимного товарооборота в нынешнем году. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью корреспонденту БЕЛТА.

По данным посольства, за январь-февраль этого года сохранена позитивная динамика роста товарооборота (на 2,6%) и экспорта (4,7%). "Вместе с тем данный рост не в полной мере соответствует нашим ожиданиям. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании в правительстве под руководством заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Главная цель предстоящего мероприятия - внести коррективы в экспортные стратегии белорусских предприятий на украинском направлении", - пояснил Игорь Сокол.

Вместе с тем, как подчеркнул посол, результаты за два месяца не являются показательными. О промежуточных итогах можно будет говорить, скорее, по окончании первого полугодия. "Могу заверить, что посольство готово оказать содействие белорусским экспортерам в выходе на украинский рынок (тем более что этот рынок - соседний, что сокращает транспортные расходы и улучшает логистику). Но мы также ожидаем и должной инициативы от наших предприятий", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, удастся ли в текущем году выйти на запланированные $8 млрд товарооборота, глава дипмиссии пояснил, что эта цифра "была продиктована обоюдным намерением президентов Беларуси и Украины увеличить товарооборот между нашими странами до прежних его объемов". По его словам, посольством эта цифра воспринимается "не как прогноз, а как задача, которая поставлена Президентом и которую мы должны выполнить".

"Правительством уже разработана дорожная карта в виде комплекса мер, направленных на достижение поставленной цели. Сюда входит и активизация участия белорусских предприятий в выставочных мероприятиях на территории Украины, и обсуждение проблемных вопросов сотрудничества в рамках созданных рабочих групп и комиссий, и расширение товаропроводящей сети белорусских экспортеров в Украине", - уточнил Игорь Сокол.

По его мнению, есть резервы для наращивания поставок в Украину сельскохозяйственной техники, стройматериалов, активизации сферы услуг, в том числе нефтяного сервиса.

Общий товарооборот за прошлый год вырос почти на 20% (по сравнению с 2017-м), достигнув около $5,5 млрд, из которых $4 млрд приходится на белорусский экспорт. Удалось выполнить установленное правительством задание по экспорту товаров в Украину (без учета нефтепродуктов и удобрений). Рост составил порядка 130% по отношению к 2017 году. При этом белорусские экспортеры разнообразили номенклатуру поставляемой продукции (начаты поставки по 93 новым товарным позициям) и добились рекордных объемов поставки товаров без учета нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов, калийных и азотных удобрений - на сумму около $1,5 млрд (или 36% от общего экспорта в Украину). Это на $400 млн (или на 17 процентных пунктов) больше, чем показатели 2012 года, когда белорусский экспорт в Украину достигал рекордно высоких объемов.

По итогам года возрос не только экспорт товаров, но также и экспорт услуг. Он достиг $197 млн, увеличившись почти на четверть по сравнению с 2017-м. Львиную долю белорусского экспорта услуг составляют транспортные, деловые, компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги. При общем обороте услуг в $330 млн, сальдо для Беларуси складывается положительное.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-