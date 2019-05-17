Экспортный потенциал Беларуси представлен на форуме делового сотрудничества в Тяньцзине

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортный потенциал Беларуси представлен на Форуме делового сотрудничества Могилевской области, индустриального парка "Великий камень" и Тяньцзиня. Мероприятие состоялось сегодня в этом китайском городе, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.
Участие в форуме приняли глава белорусской дипмиссии Кирилл Рудый, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Андрей Кунцевич, вице-мэр Тяньцзиня Цзинь Сянцзюнь.
Руководители Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" и предприятий по выпуску пищевой продукции Могилевской области презентовали экспортные возможности своих организаций.
Состоялись также переговоры Кирилла Рудого и Андрея Кунцевича с вице-мэром города Тяньцзинь Цзинь Сянцзюнем. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Был подписан меморандум об установлении побратимских связей между Могилевской областью и Тяньцзинем.-0-
Фото посольства Беларуси в Китае
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