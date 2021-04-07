Экспортный потенциал Беларуси представлен на форуме "ТаджБелАгро" в Душанбе

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортный потенциал Беларуси представлен на аграрном форуме "ТаджБелАгро", который состоялся сегодня в Душанбе в рамках проведения белорусско-таджикской межправкомиссии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

С приветственным словом к участникам обратились министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко и министр сельского хозяйства Таджикистана Сулаймон Ризои Зиезода. Главы ведомств отметили, что подобные мероприятия позволяют укрепить не только торгово-экономические, но и культурные связи двух стран, по достоинству оценить качество производимой продукции и обсудить варианты взаимовыгодного сотрудничества. Все это способствует не только заключению контрактов по взаимным поставкам сельскохозяйственной продукции и техники, но также проработке вариантов кооперации, считают руководители министерств.

На протяжении последних лет белорусско-таджикские отношения динамично развиваются. Несмотря на географическую удаленность, между странами поступательно наращивается взаимовыгодное сотрудничество.

Так, с 2016 года взаимный товарооборот вырос в пять с половиной раз и в 2020 году превысил $100 млн. "Тем не менее потенциал дальнейшего развития двустороннего взаимодействия не исчерпан, и сторонам следует ставить пред собой новые цели. Сегодня главная задача - развивать широкомасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, создавать условия для сбалансированной, взаимовыгодной торговли с обеспечением ежегодно растущего тренда, а также активно реализовывать совместные проекты, в первую очередь в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации", - говорится в сообщении Минсельхозпрода.

На форуме "ТаджБелАгро" представители агропромышленных и торговых предприятий двух стран ознакомились с экспортными возможностями Беларуси и путями развития белорусского АПК, с потенциалом сельского хозяйства Таджикистана и перспективами для двустороннего сотрудничества в области растениеводства и животноводства. Также на форуме были рассмотрены вопросы промышленной кооперации в области производства сельхозтехники. Деловым кругам представлена информация по требованиям, предъявляемыми Таджикистаном к сертификации продуктов питания, и процедурами таможенного оформления экспорта, импорта, транзита через эту страну, получили необходимую информацию по работе с торговыми сетями.-0-