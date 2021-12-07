Экспортный потенциал Беларуси презентован в китайском городе Гуанчжоу

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов принял участие в ежегодной конференции Гуанчжоуского отделения Торговой палаты г.Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском загранучреждении.

Мероприятие состоялось 6 декабря в Гуанчжоу в провинции Гуандун. Андрей Попов выступил на конференции с презентацией экспортного потенциала Беларуси (наращивание поставок в Китай белорусских продовольственных и сельскохозяйственных товаров), а также инвестиционных возможностей нашей страны, включая Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". В мероприятии в очном формате приняли участие около 800 представителей китайских деловых кругов.

Торговая палата г.Вэньчжоу - одна из наиболее крупных и влиятельных региональных торговых палат КНР с отделениями по всему Китаю. Гуанчжоуское отделение Торговой палаты г.Вэньчжоу объединяет бизнесменов - выходцев из Вэньчжоу, проживающих на территории так называемого региона Большого залива, куда входят провинция Гуандун, САР Гонконг и САР Макао.-0-