Экспортный потенциал Беларуси в деревообработке представлен на форуме в Китае

30 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экспортный потенциал Беларуси в области деревообработки был презентован на 15-м Китайском международном форуме производителей паллет, который состоялся в городе Чанша. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Китайской Народной Республике.

"С презентацией экспортного потенциала Беларуси в области деревообработки выступил представитель посольства Беларуси в Китае. Во время форума проведены предметные переговоры с заинтересованными в белорусской продукции китайскими компаниями - производителями паллет", - сообщили в дипломатической миссии.

Кроме того, состоялись встречи с импортерами белорусской продукции деревообработки (Sumec International, Willwood China Supply Chain Service, Qingdao Saifan). Были обсуждены перспективы наращивания импорта из Беларуси, а также некоторые другие актуальные вопросы сотрудничества.-0-