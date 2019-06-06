Экспортный потенциал белорусского пищепрома представили в китайском Чжэцзяне

6 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экспортный потенциал белорусской пищевой промышленности презентован в китайской провинции Чжэцзян, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

Презентация состоялась во время визита в провинцию Чжэцзян Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого и заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Ивана Смильгиня. Они провели встречу с вице-губернатором провинции Пэн Цзясюэ и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, в частности, развитие торговли, региональное сотрудничество Минской области и китайской провинции.

По итогам встречи достигнута договоренность о направлении делегации департамента коммерции провинции Чжэцзян в Беларусь для участия в международном форуме "Пояс и путь" в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 2 июля.

Белорусская делегация также провела двустороннюю встречу с директором департамента коммерции провинции Чжэцзян Шэн Цюпином, в ходе которой была дана положительная оценка двустороннему сотрудничеству Беларуси и провинции Чжэцзян в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

По завершении переговоров прошел круглый стол на тему белорусско-китайского сотрудничества с участием представителей крупнейших компаний по импорту пищевой продукции провинции Чжэцзян.-0-