Экспортный потенциал предприятий "Беллесбумпрома" представили на Форуме польских инвесторов в Минске

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортный и производственный потенциал предприятий "Беллесбумпрома" представили на Х ежегодном экономическом Форуме польских инвесторов в Беларуси, который прошел в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

В работе форума приняли участие представители посольства Польши в Беларуси, министерств и ведомств, бизнеса двух стран. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы белорусско-польских экономических отношений, развитие предпринимательской и инвестиционной среды и механизмы защиты прав собственника в Беларуси.

О потенциале отрасли и опыте сотрудничества белорусских производителей с польскими компаниями рассказал заместитель председателя "Беллесбумпрома" Михаил Касько. Он отметил, что в Беларуси имеется прочная база для развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности - значительные запасы лесных ресурсов. Площадь лесов в Беларуси превышает 9,6 млн га, запас древесины на корню оценивается в 1,8 млрд куб.м, ежегодно прирастает на более чем 31 млн куб.м. Лесом покрыто практически 40% территории страны. Это служит хорошим стимулом для развития обрабатывающей промышленности. Сегодня в Беларуси насчитывается более 2,5 тыс. лесопромышленных компаний. Среди них наиболее крупные входят в состав концерна "Беллесбумпром".

Предприятия концерна производят более 80 видов различных товаров из древесины с высокой добавленной стоимостью. Это широкая линейка древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольные ламинированные покрытия, фанера, мебель, разнообразные строительные конструкции, окна, двери, деревянные дома, погонажные изделия, древесное топливо, спички, целлюлоза и др. Предприятия планомерно наращивают объемы производства: за январь-октябрь 2018 года произошел рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6%.

Из общего объема произведенной продукции почти 70% экспортируется. География поставок охватывает около 60 стран. Среди них один из самых объемных рынков (на второй позиции после России) - Польша. В эту страну предприятия концерна за 10 месяцев 2018 года поставили продукции на $93,5 млн (на 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Самые крупные поставки - это древесноволокнистые плиты ($28,8 млн), фанера ($23 млн), бумага и картон ($12,4 млн), мебель ($11,8 млн), древесно-стружечные плиты ($11,2 млн). Также в Польшу экспортируются пиломатериалы, древесное топливо, двери, окна, спички и прочие изделия из древесины.-0-