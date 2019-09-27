Экспозиция белорусских производителей впервые представлена на агропромышленной выставке в Лериде

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей представлена на международной агропромышленной выставке "Фира Ллейда - Сан-Мигель" с 26 по 29 сентября в Лериде. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Испании.

Впервые в крупнейшей на иберийском полуострове международной агропромышленной выставке принимает участие отдельным национальным стендом Беларусь. Организаторами участия белорусских предприятий в агропромышленной выставке стало посольство Беларуси в Испании, почетный консул Беларуси в Барселоне Кристиан Балселлс и ЗАО "МинскЭкспо". Стенд посетил первый заместитель министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Фернандо Миранда Сотильос в сопровождении посла Беларуси в Испании, постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Павла Пустового и других высокопоставленных лиц.

На встрече Павел Пустовой и с Фернандо Миранда Сотильос обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами, а также организацию встречи министров профильных ведомств на полях предстоящего Всемирного форума по продовольствию, который пройдет с 16 по 18 января 2020 года в Берлине и Конференции министров сельского хозяйства, запланированной на 18 января 2020 года.

Кроме того, проведены переговоры по участию испанских компаний в выставке "Белагро" с 2 по 6 июня 2020 года.

Как отметили в посольстве, с 25 по 28 сентября в автономном сообществе Каталония проходит ряд мероприятий, организованных диппредставительством, направленных на продвижение политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества Беларуси и Испании.

Так, 25 сентября в Барселоне директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо встретился с руководством государственного Агентства по конкурентоспособности компаний Каталонии, а также на базе отделения Испанского агентства по внешней торговле провел переговоры с руководством ассоциаций промышленности, текстиля и предпринимателей региона. Стороны обсудили совместные действия по развитию белорусско-испанского торгово-экономического сотрудничества, подписанию соответствующих двусторонних документов, а также активизации взаимных поездок деловых кругов. Во время встреч была проведена презентация возможностей Национального центра маркетинга.

С участием заместителя генерального директора по маркетингу и продажам ОАО "Белкоммунмаш" Екатериной Чистовой состоялась встреча Павла Пустового с мэром Лериды. Стороны обсудили возможности поставок белорусских электробусов, а также белорусского экологического топлива (щепы) для производства электроэнергии и экологических домов из бруса под проекты муниципалитета, в том числе восстановления жилья после стихийных бедствий.

25 сентября открылась экспозиция "Беларусь - Испания: дружба, рожденная в боях. 1936-1945 гг.", которая представляет фотодокументальные материалы из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня с участием посла Беларуси в Испании планируется обсудить пути активизации межвузовского сотрудничества между двумя странами.

Как подчеркнули в посольстве, возросший интерес белорусских субъектов хозяйствования в освоении испанского рынка, встречная заинтересованность испанских деловых кругов в налаживании сотрудничества с Беларусью, которое отмечается благодаря подобным мероприятиям, содействуют активизации двусторонних контактов во всех областях.-0-