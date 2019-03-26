Экспозицию Беларуси представили на выставке Agrofood в Нигерии

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси начала работу на Международной выставке сельского хозяйства, продуктов питания и напитков Agrofood, которая проходит 26-28 марта в Лагосе. Об этом сообщила БЕЛТА специалист отдела зарубежных выставок выставочного унитарного предприятия ”Белинтерэкспо“ Белорусской торгово-промышленной палаты Наталия Ивановская.

На церемонии открытия выставки выступил посол Беларуси в Нигерии Вячеслав Бриль, в ней приняли участие генеральный директор Национального агентства по управлению и контролю качества продовольствия и медикаментов Нигерии (NAFDAC) Можисола Кристиана Адейе, вице-президент Ассоциации по развитию сельского хозяйства в Нигерии (NABG) Эмануэль Льжевере, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Андрей Шаханович, директор выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский.

Фото посольства Беларуси в Нигерии

В работе белорусской экспозиции принимают участие более 20 компаний и организаций, представляющих сельскохозяйственное машиностроение, научные разработки сельского хозяйства, продукты питания и пищевые ингредиенты. Ряд предприятий уже работает на нигерийском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров во время выставки.

Широко представлены предприятия Министерства промышленности Беларуси. Минский тракторный завод демонстрирует широкий ассортимент моделей и модификаций тракторов Belarus мощностью от 9 до 350 лошадиных сил, предназначенных для работы в тропическом климате. Трактора имеют улучшенную систему охлаждения, а при необходимости полноценная кабина может быть заменена на тент-каркас.

ОАО "Бобруйскагромаш" предлагает нигерийскому рынку машины для внесения органических и минеральных удобрений, технику для заготовки и хранения кормов, тракторные прицепы и полуприцепы, почвообрабатывающее оборудование.

ОАО "Минский автомобильный завод" демонстрирует автотехнику, предназначенную для эксплуатации в условиях жаркого климата: автопоезда для транспортировки грузов, самосвалы, пригородный автобус МАЗ 131.

ОАО "Гомсельмаш" представляет зерноуборочные и кормоуборочные комбайны под торговой маркой "Палессе", а также хлопкоуборочную машину ХМП-1,8. Группа компаний "Белагро" знакомит с комплексными решениями в сфере сельского хозяйства, обеспечивая фермеров мультибрендовой техникой, запасными частями и сервисным обслуживанием. За последний год "Белагро" поставила белорусскую технику в Гану и Нигерию на сумму свыше $2 млн.

Научно-технические и инновационные разработки представлены на коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси. В экспозиции также продемонстрированы образцы высокотехнологичной продукции подведомственных институтов и научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси: биопрепараты для растениеводства, животноводства, рыбоводства, охраны окружающей среды, а также научные разработки для использования в пищевой промышленности.

Кроме того, в экспозиции представлены разработки Министерства образования и подведомственных университетов: ресурсо- и энергосберегающие технологии, технологические процессы для литейного производства, сварки, порошковой металлургии, а также разработки в сфере пищевой промышленности и ветеринарии. В частности, Белорусский государственный университет демонстрирует не имеющую аналогов серию ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных, препараты для крупного рогатого скота, лошадей, свиней.

ООО "Праймилк" представляет на выставке высококачественные функциональные ингредиенты на основе молочной сыворотки для пищевой и кормовой промышленности. Этот продукт актуален для африканского рынка ввиду умеренной цены и многофункциональности использования.

27 марта состоится Нигерийско-белорусский бизнес-форум, во время которого рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Нигерии, представят презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала двух стран, а также белорусских предприятий - участников национальной экспозиции. Организатором мероприятия выступает Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Нигерийской ассоциацией торгово-промышленных палат, шахт и сельского хозяйства.

В выставке Agrofood участвуют компании из 24 стран. Кроме Беларуси, национальные павильоны представили Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Турция, Франция, Швейцария.

Нигерия является крупнейшей экономикой на Африканском континенте по объему ВВП в абсолютном выражении, который в 2017 году, по данным МВФ, составил $375,8 млрд, а также крупнейшей страной по населению (в ней проживает 198,2 млн человек), и одной из богатейших по природным ресурсам на Африканском континенте.

Организатор белорусской экспозиции - Белорусская торгово-промышленная палата. Соорганизаторами выступают Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, ГКНТ, Министерство образования, НАН Беларуси, концерн "Белгоспищепром", областные исполнительные комитеты. География запланированных в 2019 году белорусских экспозиций, проводимых "Белинтерэкспо" БелТПП, включает в себя 24 страны Азии, Африки, Европы и Америки.-0-