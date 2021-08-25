"Экспресс-гарантия" - когда бизнесу нужно срочно совершить сделку без переплат!

Бытует мнение, что малый и средний бизнес традиционно пользуется исключительно кредитными продуктами банков. И лишь крупные компании, как правило экспортеры и импортеры, могут позволить себе инструменты торгового финансирования. Так было до появления "Экспресс-гарантии". Это новый вид гарантии, которую Белинвестбанк создал исходя из запросов своих клиентов. Представители бизнеса сходятся во мнении, что она незаменима в тех случаях, когда нужно срочно совершить сделку, а кредитные ресурсы слишком дороги.





Банковская гарантия – не форма расчетов! А что тогда?





По общему правилу банковская гарантия – письменное обязательство банка или небанковской кредитно-финансовой организации (гаранта), выданное по просьбе другого лица (принципала или иной инструктирующей стороны) от своего имени уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии денежную сумму (осуществить платеж).





Гарантия – не форма расчетов, поэтому платеж по гарантии осуществляется только в случае нарушения обязательства, обеспеченного гарантией, и предоставления требования платежа, соответствующего условиям гарантии.







При этом стоимость гарантии значительно ниже стоимости кредитных ресурсов.







Гарантия доступна для малого и среднего бизнеса!







"Экспресс-гарантией" могут воспользоваться как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.







Обычно ее используют при получении тендерной (конкурсной) гарантии, гарантии возврата авансов, исполнения контрактов и платежей.







Почему "Экспресс-гарантию" активно использует бизнес?





"В нашем случае была важна скорость предоставления "Экспресс-гарантии", – отмечает заместитель директора государственного унитарного проектно-изыскательского предприятия "Институт Брестстройпроект" Инна Оськина. – Для оформления кредита понадобилось бы больше времени. В данном случае мы уложились в два дня. Нам это подходило. Кроме того, кредитные ресурсы стоят значительно дороже".







Институт "Брестстройпроект" – одно из старейших предприятий области. Основано в 1960 году. Занимается выполнением проектно-изыскательских работ и работ по обследованию зданий и сооружений для объектов сельскохозяйственного, промышленного, жилищно-гражданского и индивидуального строительства.







"В настоящее время жесткая конкуренция вынуждает компании действовать более решительно, при этом гарантируя заказчику исполнение своих обязательств, – продолжает Инна. – Для этого существует несколько способов, но гарантия банка является, на наш взгляд, наиболее удобным инструментом, так как позволяет не извлекать деньги из оборота в срочном порядке – это во-первых. Второй, не менее важный момент – мы с Белинвестбанком вместе с 2006 года. Надежный партнер сегодня как никогда важен".







150 тысяч белорусских рублей!





Сумма выделяемых денежных средств действительно может достигать 150 тысяч белорусских рублей. При том, что срок действия самой "Экспресс-гарантии" может длиться до 12 месяцев. Это позволяет комфортно осуществлять хозяйственную деятельность в спокойном режиме, без стресса и потрясений для финансовой составляющей организации.





Оформить быстро – это как скоро?





Уникальность "Экспресс-гарантии" заключается в быстроте ее оформления. Только вдумайтесь – при наличии полного пакета документов заявки от индивидуальных предпринимателей и компаний с объемом годовой выручки до 7 млн долларов США рассматриваются не более 14 рабочих часов!







Какие еще виды гарантий бывают?





"Экспресс-гарантия" – не единственный вид гарантии, которой сегодня пользуются кампании. Возможен выпуск "специализированных" банковских гарантий, соответствующих профилю деятельности организации.





Соответствующие продукты разработаны под потребности определенных направлений бизнеса: гарантии оформляются в адрес Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП", в адрес таможенных органов, для обеспечения качества строительства.





При этом доступна помощь специалистов банка по любым вопросам, возникающим на всех этапах их выпуска.





По поручению клиентов Белинвестбанк может выдавать:





• международные или внешние гарантии – в пользу нерезидентов.





Получить подробную информацию по процедуре выпуска "Экспресс-гарантии" и иных видов гарантий можно в Контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам 146 и 8 (017) 239-02-39, а также у специалистов отдела документарных операций : +375 17 289-28-73 и +375 17 239-88-30.





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• внутренние гарантии – в пользу субъектов хозяйствования, являющихся резидентами Республики Беларусь;