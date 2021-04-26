Электрификация жилфонда не исключает дальнейшей газификации - Каранкевич

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение жилищного фонда для целей отопления и горячего водоснабжения не исключает дальнейшей работы по газификации населенных пунктов в Беларуси. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом Хойникского района электросетей филиала "Речицкие РЭС" РУП "Гомельэнерго", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"В Беларуси более 23 тыс. населенных пунктов, из которых газифицировано около 3,5 тыс. Работы по газификации будут продолжаться наряду с электрификацией жилищного фонда. Эти два направления будут друг друга дополнять и работать на выполнение ключевой задачи - повышение качества жизни людей", - отметил Виктор Каранкевич.

Утверждены соответствующие программы на пятилетку - по увеличению электропотребления для нужд отопления и горячего водоснабжения и по развитию организаций газовой сферы. "В основе их реализации - слаженная и скоординированная работа энергетиков и газовиков", - подчеркнул министр.

Виктор Каранкевич проинформировал работников организации о ходе строительства Белорусской АЭС, рассказал об основных направлениях, которые должны обеспечить рост электропотребления в стране в текущей пятилетке. Особое внимание было уделено перспективам развития электротранспорта. Преимущества использования электромобилей для производственных целей обсуждены на примере РУП "Гомельэнерго".

Министр также провел встречу с трудовым коллективом Хойникского района газоснабжения. "Такой формат встреч позволяет ознакомиться с реальным положением дел на местах, увидеть, как выполняются показатели производственно-хозяйственной деятельности, - подчеркнул он. - Для меня важна и обратная связь, возможность услышать, какие у коллективов есть вопросы и предложения".-0-

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