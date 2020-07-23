Электрокотлы мощностью 916 МВт для интеграции БелАЭС в энергосистему будут введены до конца года

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт для интеграции Белорусской АЭС в энергосистему будут введены до конца 2020 года, сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли ряд мер по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему, они направлены в первую очередь на повышение надежности и выравнивание графика нагрузки. Для этого мы на своих объектах вводим электрокотлы мощностью 916 МВт. Это будет сделано в этом году", - отметил Владимир Бобров.

Он пояснил, что ввод оборудования суммарной мощностью 760 МВт предусмотрен на электрических станциях, включая Березовскую и Лукомскую ГРЭС, ТЭЦ и мини-ТЭЦ. Электрокотлы еще 156 МВт введут на котельных. Основной объем будет введен в августе - ноябре, на декабрь останется оборудование мощностью около 20 МВт. Наличие электрокотлов поможет обеспечить надежность энергосистемы с учетом суточных колебаний потребления электроэнергии.

"При этом электрокотлы на 916 МВт будут введены именно на котельных и станциях Министерства энергетики. Мы поставили для себя такую задачу, и она будет выполнена. В принципе, планы больше - разговор идет о 1 116 МВт", - добавил Владимир Бобров.

По его словам, пандемия коронавируса в определенной мере повлияла на запуск нового оборудования, поскольку были задержки с приездом из-за рубежа шеф-инженеров для наладки закупленного оборудования. Вместе с тем многие операции для запуска удалось сделать собственными силами с помощью онлайн-консультаций зарубежных инженеров.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Запуск первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-