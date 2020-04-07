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07 апреля 2020, 16:06

Электромобили к 2030 году могут заменить около 20% обычного транспорта в мире

Фото из архива
Фото из архива

Снижение загрязнения воздуха, повышение потребления электроэнергии в стране в связи с вводом БелАЭС, внедрение новых технологий - у электромобилей, по мнению экспертов, есть множество плюсов. Но покупателей, конечно, в первую очередь волнуют стоимость и инфраструктура. ЕЭК обнулила таможенную пошлину на электромобили, глава государства подписал указ, предусматривающий освобождение от уплаты НДС и другие льготы. По оценке Минэкономики, экономия при покупке и эксплуатации электромобиля в связи с этим может составить Br15-30 тыс. Активно развивается сеть электрозарядных станций на территории Беларуси. О перспективах электротранспорта в стране и прогнозах на будущее с корреспондентом БЕЛТА побеседовал заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик.

- Андрей Богданович, как развивается рынок электротранспорта в мире? Как вы оцениваете его перспективы через 10-20 лет?

- В мире динамика более чем впечатляющая. Это касается как количества электромобилей, так и строительства электрозарядных сетей. Если раньше прирост на полмиллиона электромобилей происходил за шесть лет, то теперь буквально за шесть месяцев. В 2020 году во всем мире по дорогам будут ездить более 10 млн электромобилей. Для сравнения: еще в 2016 году их насчитывалось менее 2 млн. Сегодня в мире есть уже миллион зарядных станций, при этом растет их количество и мощность.

Автопроизводители вкладывают значительные средства в это направление. Например, Volkswagen увеличил в последнее время объем инвестиций до 90 млрд евро, BMW - до 33 млрд евро. Практически все крупные бренды планируют в ближайшей перспективе частичную замену модельного ряда выпускаемого транспорта. В частности, сектор разработки компании Mercedes заявил о том, что они планируют развивать именно электромобили, а не автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Есть такой показатель, как точка паритета. Когда она будет достигнута, электромобиль и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания с такими же техническими характеристиками будут стоить одинаково. В 2017 году прогнозировалось, что этот момент наступит в 2026-м. В 2018 году прогноз сдвинулся на 2024-й, а в 2019-м сместился на 2022-й. Так что, даже сопоставив прогнозы, можно увидеть, насколько ускорилось развитие этого сегмента рынка. Если два года назад преобладало мнение, что электромобилей в мире будет немного, то по нынешним прогнозам к 2030 году их доля составит около 20% от общего количества транспорта. Замечу, что для Беларуси 20% - это около 600 тыс. электромобилей, обеспечивающих суммарное ежегодное потребление около 2,5 млрд кВт.ч. Для понимания масштаба, это всего на 0,3 млрд кВт.ч меньше, чем суммарное потребление таких гигантов, как БМЗ и "Беларуськалий".

По оценке Euler Hermes, в 2020 году в мире будет продано 90,4 млн новых автомобилей, из них 2,5 млн составят электромобили (чуть менее 3%). К 2030 году, согласно прогнозам, каждый второй продаваемый автомобиль будет на электрической тяге.

- С чем связаны такие прогнозы?

- Электромобиль - более эффективное транспортное средство, что выражается в коэффициенте полезного действия. У электродвигателя он равняется 90%, у самого эффективного двигателя внутреннего сгорания (дизельного) - это лишь 40%. Важно и то, что для электромобиля требуется гораздо меньше запчастей. Профессия "автослесарь" даже находится под угрозой исчезновения из-за появления этого вида транспорта.

Кроме того, электромобили вносят довольно большой вклад в защиту экологии. Зеленая экономика, защита природы - они соответствуют всем трендам. Выбросы от транспорта вызывают у людей проблемы со здоровьем, а электромобили помогут это предотвратить. В совокупности с возобновляемыми источниками энергии они будут способствовать формированию современного экологичного общества.

Усиливается давление на традиционный углеводородный транспорт в различных городах и странах, которые настаивают на полном запрете в ближайшие 10-20 лет продаж новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Эти нормы не только оказывают косвенное давление на автопроизводителей, заставляя их выводить на рынок более экологичные автомобили, но и приводят к изменениям в поведении потребителей, желающих вкладывать средства на перспективу.

Технологически двигатель внутреннего сгорания в своем развитии очень близок к пику, тогда как электромобильная отрасль находится на пороге так называемого окончания начала. Электромобили становятся мейнстримом, выходят из ранней стадии роста. Такое положение вещей вызвано увеличением плотности энергии в литийионных батареях и соответствующим снижением их стоимости. В настоящее время в большинстве электрокаров используются батареи с плотностью около 250 Вт.ч/кг, однако некоторые компании уже готовы к выходу на рынок батарей с показателем 350 Вт.ч/кг. Темпы изменения цен также впечатляют. Свежий прогноз Bloomberg NEF фиксирует падение цены со $156/кВт.ч в 2019 году до $135/кВт.ч в 2020-м.

Словом, электромобили постепенно дешевеют, причем существенно. И их характеристики улучшаются. Если в 2015 году мы видели на рынке электромобили с пробегом 150-170 км, то сегодня, как правило, это уже 300 км за ту же стоимость. Так что, думаю, буквально через 5-6 лет на дорогах будет совершенно другая картина. Подтверждение тому - развитие этого направления в разных странах. В Норвегии число электромобилей достигло 300 тыс. и составляет 10% от общего количества транспорта. А в соседней Украине буквально за два года их число выросло до 30 тыс.

- За последнее время белорусским покупателям электромобилей был предоставлен целый ряд льгот. Какой эффект вы ожидаете от этих мер? Какой сегмент белорусского рынка могут занять электромобили в ближайшие десятилетия?

- Наши автолюбители, сравнивая покупку электромобиля и авто с двигателем внутреннего сгорания, будут в первую очередь оценивать эффективность. Экономическая составляющая складывается из двух факторов - стоимости электромобиля и стоимости владения им. Сегодня электромобили дороже, чем обычные авто. Отмена НДС указом Президента и таможенной пошлины решением ЕЭК делает покупку более выгодной.

Стоимость владения отличается в пользу электромобиля. Для сравнения, если взять электромобиль Skoda Citigo и авто Skoda того же класса с двигателем внутреннего сгорания, то при передвижении около 20 тыс. км в год владелец электромобиля буквально за 2-2,5 года вернет разницу в цене.

В Беларуси сейчас 350 электромобилей. К концу года мы уже можем увидеть цифру в 2 тыс. Наш прогноз к 2025 году - около 100 тыс. электромобилей. Соответственно к 2028-2030 году их количество приблизится к 300-400 тыс.

- Как в Беларуси обстоят дела с инфраструктурой для электромобилей?

- Обнуление таможенных пошлин и льготы по указу Президента, разумеется, приведут к росту числа электромобилей. Возрастет и спрос на услуги заряда, а значит, количество зарядных станций будет расти экспоненциально. Должен отметить, что их могут устанавливать любые юрлица и физлица. Никаких законодательных и технических ограничений сегодня нет, электроэнергия доступна везде. Это большое преимущество.

Первые зарядные станции "Белоруснефть" устанавливала еще в 2014 году, а в 2018-м стала государственным оператором по созданию в Беларуси зарядной сети для электромобилей. На тот момент в сети компании было 18 ЭЗС, сейчас их 264. Наша сеть может потенциально обслуживать около 9 тыс. электромобилей. Указом Президента было поручено нарастить объем инвестиций, увеличить количество зарядных станций, с чем мы, считаю, успешно справились.

Нужно отметить последовательную политику государства. В первую очередь был сделан акцент на развитие фундаментальной сети, а уже затем принят указ о стимулировании закупки электромобилей. Своевременность этого решения подчеркивается тем, что на рынок выходит большое количество электромобилей потребительского сегмента (уровень цен - 20-30 тыс. евро). Это позволит увеличить количество электротранспорта на наших дорогах. Ожидаем, что в связи с этим вырастет число зарядных станций как в сети нашей компании, так и в целом по стране. Зарядная инфраструктура делает невозможной установку "монополии на розетку". Мы понимаем, что наша сеть не будет работать в одиночку - будет развиваться конкуренция, что всегда положительно влияет на разнообразие и качество оказываемых услуг.

- Какие планы у "Белоруснефти" по развитию сети зарядных станций?

- Если сейчас наша сеть рассчитана на 9 тыс. электромобилей, то буквально через два года эта цифра вырастет до 35 тыс. В этом году в наших планах открытие 180 зарядных станций, в 2021 году - 190. Мы развиваем сеть в городе и на трассах. Уже закрыли основные магистрали. В первую очередь делаем акцент на Минск - именно там находятся потенциальные точки роста - а затем на областные центры.

Что касается стратегии развития, она предусматривает несколько направлений. Первое - медленные зарядные станции. Это публичные локации, госорганы, площади. Данное направление мы уже завершили. Кроме того, довольно динамично развивающийся сектор - каршеринг для электромобилей. С учетом этого в спальных районах были установлены комплексы "быстрозарядная станция - медленная зарядная станция". И третье, основополагающее, направление развития - быстрые зарядные станции мощностью 50 кВт, устанавливаемые в городе возле торговых центров, вокзалов, транспортных узлов, которые позволяют за полчаса зарядить электромобиль на 120-150 км. За время пребывания в магазине, на вокзале можно получить существенный объем заряда.

На трассах мы будем двигаться в сторону увеличения мощности, чтобы экономить время автолюбителей. С 2019 года перешли на установку станций мощностью 120 кВт, в этом году это уже будет 150-180 кВт. Соответственно за полчаса электромобиль может зарядиться до 150-200 км. Понимаем, что будущее за супербыстрыми зарядными комплексами мощностью 350 кВт, которые за четыре минуты пополняют батарею почти на 200 км.

Должен заметить, что интерес к этому направлению есть и у банковских структур. У нас идут успешные переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Евразийским банком развития. Уже есть результаты. Буквально несколько недель назад японское правительство выделило ЕБРР транш в размере 800 тыс. евро на исследование белорусского рынка с последующими выводами о технических решениях по развитию супербыстрых зарядных комплексов.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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