19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронную систему учета древесины планируют поэтапно внедрять в Беларуси в 2021 году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы разработали макет системы, а затем сделали работу над ошибками. Вынуждены были сменить подрядчика. Нашли компанию, которая полностью выполняет наши требования. Мы успешно продвигаемся, уже есть опытный образец. Практически все вопросы, связанные с некорректной работой системы, сняты. Перед нами стоит задача с сентября отдать систему для апробации на безопасность. В следующем году будем поэтапно внедрять ее в эксплуатацию", - сказал Виталий Дрожжа.

Единую государственную автоматизированную информационную систему по учету древесины и сделок с ней (ЕГАИС) начали разрабатывать в Беларуси в 2017 году. Предполагается, что ею будут пользоваться не только лесхозы, но и перевозчики древесного сырья, а также все организации любой формы собственности, которые занимаются лесным хозяйством.-0-