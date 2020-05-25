25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронную систему учета древесины тестируют в 11 лесхозах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Первым отрабатывать систему начал Узденский лесхоз. Сейчас активное тестирование ее опытного образца проводится в 11 лесохозяйственных учреждениях, постепенно их количество будет наращиваться. При этом программное обеспечение уже установлено во всех 98 лесхозах", - сказали в пресс-службе.

Проект указа предусматривает поэтапное внедрение единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины в течение 2021 года. Документ уже согласован с облисполкомами и рядом министерств, продолжается работа по согласованию с другими органами государственного управления.

Как сообщалось, единую государственную автоматизированную информационную систему по учету древесины и сделок с ней (ЕГАИС) начали разрабатывать в 2017 году по поручению главы государства. Финансирование было обеспечено инвестиционным фондом Минлесхоза, без привлечения бюджетных средств. Работу выполняли исключительно белорусские специалисты. Предполагается, что в системе будут работать все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются заготовкой и вывозом древесины.

В России аналогичная система была создана в 2014 году для контроля происхождения и оборота древесины. В соответствии с законодательством ее использование является обязательным условием для участников рынка и распространяется на все сделки с древесиной и лесопродукцией. Схожие информационные системы имеются в Польше, Украине, Финляндии, государствах Балтии и других странах.-0-