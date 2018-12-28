Электронный реестр административных процедур для бизнеса создается в Беларуси

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается электронный реестр административных процедур для субъектов хозяйствования, сообщила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси разработан проект указа о едином перечне административных процедур в отношении бизнеса. "Основная цель подготовки документа - обеспечение стабильности регулирования административных процедур в отношении субъектов хозяйствования и их упорядочение. Новшество состоит в том, что после издания указа новые административные процедуры будут вводиться только через решение главы государства, а в настоящее время работает норма закона, согласно которой это можно сделать и постановлением правительства. Предлагаемый к утверждению главой государства перечень актуализирован под все состоявшиеся и осуществляемые изменения в законодательстве", - сказала Ирина Бабаченок.

При подготовке обновленного единого перечня было решено разделить информационную, правоустанавливающую и регламентирующую функции. "Предполагается, что информационную функцию заберет на себя электронный реестр административных процедур. Это будет веб-сайт, предоставляющий удобный поиск и навигацию по всем существующим административным процедурам, необходимым бизнесу. Реестр сделает доступным квинтэссенцию огромного пласта законодательства 24/7 с любого смартфона и абсолютно бесплатно. В настоящее время сайт работает в тестовом режиме", - отметила директор департамента.

Узаконить право на существование административной процедуры можно будет только в едином перечне, утвержденном указом Президента. Этот перечень закрепляет только основные параметры процедуры: наименование, орган-регулятор, уполномоченный орган, срок осуществления и ее платность/бесплатность. Регламентировать технические детали прохождения процедур будут, как и прежде, постановления правительства. "Если ранее работа по совершенствованию административных процедур велась в направлении регламентации самого процесса их прохождения, то благодаря указу открывается еще одно направление - переоценка необходимости существования каждой процедуры, актуальность и адекватность решаемых ей регуляторных задач. Такая переоценка дает возможность для упразднения, упрощения соответствующей процедуры либо замены ее альтернативными регуляторными механизмами. При этом переоценка будет не разовой кампанией по сокращению процедур, а систематической работой. Это станет возможным благодаря двум вещам: появлению института регуляторов административной процедуры и созданию межведомственной комиссии, которая будет заслушивать регуляторов с их предложениями по упразднению, упрощению, в том числе, цифровизации данных процедур", - добавила Ирина Бабаченок.

Регуляторами станут государственные органы, интересам проводимой политики которых служит соответствующая процедура. Координирующая функция по общим вопросам остается у Министерства экономики.-0-