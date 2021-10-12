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Экономика
12 октября 2021, 13:48

Электропотребление в Беларуси в январе-августе выросло на 1,8 млрд кВт.ч

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электропотребление в Беларуси в январе - августе выросло на 1,8 млрд кВт.ч. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич после открытия XXV Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 8 месяцев 2021 года объем электропотребления в Беларуси вырос на 1,8 млрд кВт.ч - до 26,4 млрд кВт.ч. Основная доля прироста (1,1 млрд кВт.ч) приходится на реальный сектор экономики - это как реализация проектов по вводу новых производств, так и загрузка действующих мощностей", - сказал Виктор Каранкевич.

Объем потребления электроэнергии населением за этот период составил 200 млн кВт.ч, еще 500 млн кВт.ч - объем потребления электроэнергии в энергосистеме, в том числе для обеспечения работы электрокотлов.

Министр также проинформировал, что в организациях системы Минэнерго ежегодно разрабатываются мероприятия по снижению издержек. "Основная доля приходится как раз на энергосбережение. Это технические мероприятия, связанные с модернизацией и реконструкцией основного оборудования генерирующих станций и котельных, сетей, подстанций. За последние пять лет экономия, достигнутая энергетической отраслью, - почти 1,1 млн т условного топлива. Если перевести на природный газ, то это около 1 млрд куб.м. Это вклад энергосистемы в экономику, в снижение нагрузки в части приобретения импортируемых энергоресурсов", - отметил он.-0-

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